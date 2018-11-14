Güvenlik korucularından kan bağışı

Van İl Jandarma Komutanlığı, periyodik faaliyetlerle Kızılaya kan bağışında bulunarak Van halkının her konuda olduğu gibi kan bağışı konusunda da yanında olmaya devam ediyor. Bünyesinde 5 bin 470 güvenlik korucusu bulunan Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği tarafından yapılan organizasyon ile Van'da görev yapan güvenlik korucularının yoğun katılımı ile dernek binasında Kızılaya kan bağışı yapıldı. Vatan ve millet savunmasında önemli rol oynayan ve güvenlik güçlerinin yurt savunmasında ayrılmaz bir parçası olan güvenlik korucuları adına açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Ayhan Kahraman, kan verme konusundaki hassasiyete dikkat çekti. Kahraman, “İnsan olarak başımıza her an her şey gelebilir. Bazı durumlarda ihtiyaç duyulan kanın temini konusunda problemler yaşanabiliyor. Maalesef ülkemizde kan bağışı konusunda yeterli seviyede katılım olmuyor. Biz güvenlik korucuları da duyarlı birer vatandaş olarak bugün yüzlerce ünite kan bağışında bulunduk. Zaman içerisinde periyodik faaliyetlerle tüm güvenlik korucusu arkadaşlarımızın da Kızılaya kan bağışında bulunmalarını sağlayarak, bu konudaki eksikliği gidermeye çalışacağız. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza gerekli desteği de sağlayacağız. Bizler güvenlik korucuları olarak vatanımızın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzur ve güvenliği için her daim görevimizin başında olduğumuz gibi, bu tarz sosyal sorumluluk projeleriyle de milletimize kan bağışında bulunarak geçmişte olduğu gibi bugün de vatanımız için canımızı, milletimiz için kanımızı vermeye hazırız” dedi.

Van Kan Bağışı Merkez Müdürü Dr. Sinan Karakuş ise, Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından organize edilen kan verme faaliyeti için teşekkürlerini ileterek, “Her konuda ve her zaman bizlere destek olan jandarmamızdan ve kan bağışında bulunan güvenlik korucularımızdan Allah razı olsun. Bu davranışın tüm vatandaşlarımıza örnek olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.