Güvenlik korucularının ailelerine Van gezisi

Van İl Jandarma Komutanlığı ile Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün organizasyonuyla 70 güvenlik kurucusunun ailesi, Van'ın tarihi ve kültür yerlerini gezdi.

Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Van'ı tanıtma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yakın zaman içinde Van'ın tanıtımı için kullanılan materyallerini güncelleyip tanıtım için yeni ve güncellenmiş materyaller hazırlayarak çalışmalarına hız veren Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türkiye'nin 3. büyük Turizm ve Seyahat Fuarının Van'da yapılmasına da ön ayak oldu. 9 yıldır aralıksız Turizm ve Seyahat Fuarının Van'da düzenlenmesinde büyük pay sahibi olan Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, diğer yandan kentte vatani görevlerini yapmakta olan er ve erbaşlara yönelik kenti tanıtma çalışmasını da sürdürüyor. Önce er ve erbaşlara Van'ın tanıtım sunumunu yapan müdürlük yetkilileri, yaklaşık 120 kişilik bir grubu önce Van Kedisi Villasına, ardından Van Kalesi'ne ve sonrasında da Akdamar Adası'na götürdü.

Mehmetçik'in Van'ın güzelliklerini yerinde görmelerini sağlayan Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Van İl Jandarma Komutanlığı, güvenlik kurucuları ailelerinin de kentin tarihi, kültürel, doğal ve turistik değerlerini yerinde görmelerini sağlamak amacıyla bir gezi programı düzenledi. Şehit ve gazi yakınları ile güvenlik korucularının ailelerine yönelik yapılan programa, yaklaşık 70 kişilik güvenlik kurucusu ailesi katıldı. Van Kedi Villası, Van Kalesi ve Akdamar Adası'na götürülerek Van'ın tanıtımı yapılırken, güvenlik korucuları aileleri de gezi nedeniyle emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Daha önce de benzer çalışmalar yapan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, son bir ay içinde Van'ın tanıtımı için üç ayrı gezi programı düzenlemiş oldu. Daha önce, ülkelerini terk ederek Van'a sığınan sığınmacı/mültecilerin sosyal ve kültürel oryantasyon ve entegrasyonuna yönelik kültürel ve tanıtım gezisi düzenleyen Van Kültür ve Turizm Müdürlüğü, bu seferde vatani görevini yapan er ve erbaş ile güvenlik kurucularına yönelik kültürel ve tanıtım gezisi yaptı.