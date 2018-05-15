Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri hünerlerini sergiledi

Van-Şişli Öğretmenevinde düzenlenen sergiye Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Serginin açılış kurdelesini kesen Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, öğrenciler tarafından çizilen resimleri tek tek inceledi. Resimler hakkında bilgi alan Ceylani, öğrenciler tarafından çizilen her resmin farklı bir anlam taşıdığını belirterek, kendilerini kutladı.

Okul Müdürü Ferhat Dündar ise, 150 resmin olduğu sergide karakalem, yağlı boya, pastel boya, mozaik gibi çalışmaların yer aldığını söyledi. Öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları eserlerin bir bölümünün okulda arşivde kaldığını ifade eden Dundar, bir kısmının da öğrencilere verildiğini söyledi. Serginin bir gün boyunca açık kaldığını dile getiren Dündar, yaptığı güzel eserlerden dolayı öğrencilerini kutladı.