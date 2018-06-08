Güzelkonak modern sulama kanalına kavuştu

Geçtiğimiz yıl tarımsal hizmetlere yaptığı yatırımlarla çiftçinin yüzünü güldüren Van Büyükşehir Belediyesi bölgede çiftçilik faaliyetlerinin ve refahın artması için benzer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 110 haneli Güzelkonak Mahallesinde yapılan 3 bin 300 metrelik beton sulama kanalı ile 1200 nüfuslu mahalle modern sulama sistemine kavuşmanın sevincini yaşadı. Yapılan yeni sulama kanalları ile çiftçilerin mutlu olduğunu belirten Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlanan hizmetin bölgede çiftçilik faaliyetlerinin artmasına katkı sunacağını söyledi. Çiftçilerin kendi imkanlarıyla yaptığı toprak kanalların su kaybına neden olduğunu belirten Kaptanoğlu, “Yeni yaptığımız beton kanallar su kaybını engelleyerek tüm arazilerin eşit miktarda suya ulaşmasını sağlayacak. Belli aralıklarla yaptığımız kapaklar sayesinde çiftçiler zahmet çekmeden arazilerini sulayabilecekler. Benzer çalışmalarımız devam edecek” dedi.

“Çiftçinin üretimi ikiye katlanacak”

Bölge nüfusunun eskiden beri çiftçilik faaliyetleri ile uğraştığını belirten mahalle muhtarı Nevzat Çalımlı, “Bölgemizde bir yılda ortalama 2 bin 200 ton yeşil fasulye, 120 ton kuru fasulye, 40 bin ton şeker pancarı ve çeşitli ürün grubunda farklı rekoltede üretim yapılıyor. Topraklarımız verimli, suyumuzda var ama ilkel sulama kanalları nedeniyle ciddi oranda su kaybı yaşanıyordu. Çiftçilerimiz yeterli oranda suya ulaşamadığı için üretim rekoltesinde düşüş oluyordu. Ayrıca eski toprak kanallarda suyu yönlendirmek için kazma ve küreklerle yoğun bir emek harcanıyordu. Yeni modern sulama kanallarının yapımı için Van Büyükşehir Belediyesine önceki yıllarda defalarca başvuru yapmıştık. Yeni yönetimin göreve başlamasının ardından Allaha şükür çağrımız yanıt buldu. Kısa bir süre içinde tamamlanan kanallar sayesinde üretim rekoltesini iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Modern sulama tesisini çiftçimize kazandıran Van Valisi Murat Zorluoğlu’na, Büyükşehir Belediyesine ve Doğu Anadolu Kalkınma Programına (DAP), bölge halkı adına teşekkür ediyorum. Bölgede bulunan diğer belde ve mahallelerimizde de benzer çalışmaların yapılmasını istiyoruz” dedi.