Hakkari ve Van’da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari’nin Yüksekova ile Van’ın İpekyolu ve Başkale ilçelerine bağlı köylerde insan tacirlerine yönelik değişik tarihlerde operasyon düzenlendi. Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığının ortak yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında 3 şahıs göçmen kaçakçılığı suçundan daha önce tutuklanarak Van cezaevine konulmuş olup, 6 Haziran 2018 günü Van’ın Başkale ve Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şahıs yalanmış 1 şahıs firar etti. Gözaltına alınan 3 şahıs Yüksekova Adliyesindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Ayrıca konu ile alakalı 30 Aralık 2017 tarihinde Van’da yapılan yakalamada ise 2 şahıs tutuklanarak cezaevine konulurken, soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda CD., EK., SD., CD., AG., MŞ, GD. ve AG isimli 8 şahıs tutuklanmış olup firari olan 1 şahsın ise aranmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Hakkari Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma kapsamındaki çalışmaları çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.