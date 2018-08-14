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14 Ağustos 2018 18:11

Hakkari’de 19 adet EYP ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’de jandarma ekipleri PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 19 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneği, 50 adet EYP alıcı anahtarı, 1 kilo A4 patlayıcı madde, 6 adet anti tank roket mühimmat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari’de 19 adet EYP ve mühimmat ele geçirildi

14 Ağustos 2018 18:11


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 14 Ağustos 2018 günü merkez Taşbaşı köyü İğdeli Mahallesi kırsal alanında operasyon icra edildi. İcra edilen operasyon neticesinde; 19 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) düzeneği, 50 adet EYP alıcı anahtarı, 7 adet kumanda ateşleme anahtarı, 1 kilo A4 patlayıcı madde, 27 adet elektrikli fünye,6 adet anti tank roket mühimmatı, 50 metre kablo, 7 adet 4’lü pil bloğu, 2 adet 12’li pil bloğu, 32 adet büyük pil, 10 adet 9 volt pil, 3 tüp sprey boya, EYP yapımında kullanılan çok sayıda devre kartı ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.




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