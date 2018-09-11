Halk otobüsleri ile ilgili şikayetler masaya yatırıldı

Toplu ulaşımda kaliteyi arttırmak için çalışmalarını ve denetimlerini sıklaştıran Van Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda özel halk otobüsleri sahipleri ile bir araya geldi. Toplantıda 12 maddelik sorun ve çözüm önerileri üzerinde konuşuldu. Van Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul, Özel Halk Otobüsleri Dernek Başkanı Murat Yazlık, Ulaşım Daire Başkanı Kemal Mescioğlu, Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri Bölge Müdürü Burak Akbaşoğlu ve halk otobüsleri sahipleri katıldı.

Ulaşımda son zamanlarda artan şikayetler üzerine yapılan toplantıda muavin çalıştırılması, duraklarda yaşanan gürültü kirliliği, güzergah ihlalleri, araçlarda bulunan kamera sistemleri ve elektronik ücret sistemine müdahale, ulaşımda ücretsiz yaralanan dezavantajlı vatandaşlara sorun çıkarma, araç temizliği, durak dışı yolcu alımları gibi 12 madde konuşularak çözüm önerileri aranarak tartışıldı. Toplantıda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, toplu taşıma konusunu önemsediklerini belirterek, yaşanan sorunların çözümü için birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Toplu taşıma hizmetinin zor bir iş olduğunun altını çizen Tamer, “Burada birçok sorunla karşılaşabiliriz. Buna tahammül etmek zorundayız. Bizler kurallara biraz daha dikkat ettiğimizde vatandaşlarımız da kurallara uyacaklardır. Bu bizim elimizdedir. Durak olmayan yerde vatandaşları alırsanız gidip duraklarda beklemezler. Onun için bunlara dikkat etmemiz gerekir. Sizlerin zor bir iş yaptığınız biliyoruz. Bizler göreve geldiğimiz günden bu yana ulaşıma çok büyük önem verdik. Çünkü burada halkla birebir diyalog söz konusudur. Sizler belediye ile birlikte hareket etmek durumundasınız. Onun için sizleri önemsiyor ve sizlerin yanınızda yer alıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum bundan sonra da yaşanan sorunları birlikte hareket ederek çözeceğiz. Eksikler olabilir bizim gayemiz bu eksikleri gidererek halkımıza daha güzel bir toplu taşıma hizmeti sunmaktır. Bu da ancak kurallara uymakla mümkün olur” dedi.

Esnaf adına Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul ise yaşanan sorunların çözümü noktasında belediyeyi her zaman yanlarında gördüklerini söyledi. Van Büyükşehir Belediyesinin toplu taşımaya verdiği öneme de değinen Tuğrul, “Burada eksiklerimiz vardır. Bunlar bugünün eksikleri de değildir. Geçmişten gelen sıkıntılar var. Bunlar inşallah zamanla çözülür. Şuanda belediyemiz tarafından taksici esnafımıza duraklar yapılıyor. Her durağın maliyeti 50 bin TL'dir. Lavabosu mutfağı içinde modern duraklar yapılıyor. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Hepimiz birer yaşlı ve engelli adayıyız. Lütfen şoför arkadaşlarımıza da bunları aşılayalım. Yaşlılarımıza, engellilerimize dikkat edelim onları üzmeden güzel bir şekilde taşıyalım. Güzergahlarımızı güzel bir şekilde kullanmaya özen gösterelim. Hepiniz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantı, otobüs sahiplerinin sorularının yanıtlanması ile sona erdi.