Halk sağlığı için tüm su depoları seramikle kaplandı

Daha önceleri sağlıksız bir şekilde kullanılan su depolarının tamamen seramikle kaplanması için VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş'ın talimatlarıyla genel bir çalışma başlatıldı. Halk sağlığı açısından büyük önem taşıyan içme suyunun herkes tarafından güvenle tüketilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında, betonla kaplanmış ve yıpranmış, yer yer yosun tutmuş depoların tümü seramikle kaplandı.

VAKSİ'den yapılan açıklamada, yalıtımı olmayan betonarme yeraltı su depolarında yaşanan en büyük sıkıntının deponun suyu dışarı sızdırması veya yeraltı sularının içeri sızarak suyu kirletme riskinin bulunması olduğu belirtildi. Açıklamada, “Halk sağlığı için en gereksinim olan suyun halka en sağlıklı bir şekilde verilmesi için tüm içme suyu depolarının temizlenmesi ve seramikle kaplanmasıyla önemli bir hizmete daha imza atılmış oldu. Merkez ve ilçelerde yıpranmış ve zarar görmüş su depoları da baştan sona yenilendi. Yapılan çalışmalarla depoların iç ve dış sıvaları yenilenerek boyandı. Depolara yağmur ve kar yağışının içeriye girmemesi için yalıtımı yapılarak etrafları tel örgüyle çevrildi” denildi.