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06 Temmuz 2017 10:46

Halkın Vali Zorluoğlu’na ulaşması artık daha kolay

Van Valisi Murat Zorluoğlu, halkın kendisine daha rahat oluşması için yeni bir uygulama başlattırdı.

Halkın Vali Zorluoğlu’na ulaşması artık daha kolay

06 Temmuz 2017 10:46


Van Valiliği görevine geçtiğimiz pazartesi başlayan Vali Murat Zorluoğlu, insan odaklı hizmet anlayışından hareketle ilk olarak vatandaşların kendisine doğrudan ulaşmasını sağlayacak e-uygulamanın Van Valiliği resmi internet sitesi www.van.gov.tr üzerinde faaliyete geçirilmesi talimatı verdi. Bundan böyle valiliğin internet sitesine giren vatandaşların, hayata geçen yeni uygulama aracılığıyla ‘Açık Kapı/Valiye Ulaş’ linki üzerinden ilgili formu doldurarak sorun ve taleplerini internet ortamından Vali Murat Zorluoğlu’na doğrudan iletebilecekler.




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