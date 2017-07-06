Halkın Vali Zorluoğlu’na ulaşması artık daha kolay

Van Valiliği görevine geçtiğimiz pazartesi başlayan Vali Murat Zorluoğlu, insan odaklı hizmet anlayışından hareketle ilk olarak vatandaşların kendisine doğrudan ulaşmasını sağlayacak e-uygulamanın Van Valiliği resmi internet sitesi www.van.gov.tr üzerinde faaliyete geçirilmesi talimatı verdi. Bundan böyle valiliğin internet sitesine giren vatandaşların, hayata geçen yeni uygulama aracılığıyla ‘Açık Kapı/Valiye Ulaş’ linki üzerinden ilgili formu doldurarak sorun ve taleplerini internet ortamından Vali Murat Zorluoğlu’na doğrudan iletebilecekler.