Haluk Levent’ten çok anlamlı hareket

Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi’nde ikamet eden Keske ailesinin 7 yıl önce engelli doğan Melek isimli kızları ile birlikte hayatları değişti. Maddi imkânsızlıklardan dolayı büyük bir mağduriyet yaşayan aile, komşuları ve hayırseverlerin yardımıyla Melek’i hastaneye yatırdı. Ancak bundan bir sonuç alamadılar. Meleğin yürüyemeyeceğini belirten doktorlar aileye meleğin hayatını kolaylaştıracak bir akülü sandalye almalarını tavsiye etti.

Bunun üzerine Melek’in durumunun sosyal medya fenomeni ‘Vanlı Amca’ tarafından paylaşılması ile harekete geçen sanatçı Haluk Levent’in öncülüğündeki sosyal medya grubu ’Anadolu Halk ve Barış Partisi’ (AHBAP) İzmir Temsilciliği engelli Melek Keske için akülü sandalye göndermeye karar verdi. Kısa bir süre önce kargoya verilen sandalye dün Keske ailesine ulaştırıldı. Gördükleri karşısında büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade eden aile adeta çifte bayram yaşadı.

“Herkes gibi ben de yürümek istiyorum”

Mutluluğu gözlerinden okunan 7 yaşındaki Melek Keske, Sanatçı Haluk Levent’ teşekkür ederek, “Herkes gibi ben de yürümek istiyorum. Tekerlekli sandalyem geldi artık gezeceğim ve oyun oynayacağım” dedi.

“Ondan çok ben mutlu oldum”

Basın mensuplarına konuşan Baba Murat Keske, askeri ücretle 4 çocuğuna bakmaya çalıştığını belirterek, “Kızım felçli olarak dünyaya geldi. Bu yıl 7 yaşına girdi. Ancak bu yaşına kadar yürümenin ne demek olduğunu hiç anlamadı. Bu aracın gelmesiyle onun yürümesini çok istiyoruz. İlimizdeki ihtiyaç sahibi bütün ailelere destek olan ‘Vanlı Amca’ bizim çocuğumuzun da elinden tutulmasına vesile oldu. Allah razı olsun. Aracı gönderdiği için Haluk Levent’e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Kızım doğduğundan beridir sürünerek gidiyordu. Şimdi ise kendi imkânıyla her yeri gezme imkanı bulacak ve oyunlar oynayacak. Kızımın böyle görünce ondan çok ben mutlu oldum” dedi.

“Gerçekten de çok mutluyum”

Yaşadığı mutluluk karşısından gözyaşlarını zor hâkim olan anne Makbule Keske, “Kızımın bakımı önceden çok zordu. Kızımı bir yerden bir yere götürürken çok zorlanıyordum. Ama artık kızımın kendisinin istediği yere gitme imkânı oldu. Gerçekten de çok mutluyum. Öncelikle Haluk Levent’e çok teşekkür ediyorum. Bir de ‘Vanlı Amca’ Allah razı olsun. Rabbim bizlere bu günleri gösterdiği için şükrediyoruz” şeklinde konuştu.

“Gördüklerimize inanmadık”

Akülü aracın kendilerine ulaşma sürecini anlatan Anne Keske, yaşananlara inanamadıklarını ifade ederek, “Önce iki arkadaş buraya gelerek kızımın fotoğrafını çekti. Sonra da sosyal medya da paylaşmışlar sonra da bizlere yardım edileceği söylendi. Bugünde kızımın aracı geldi. Gördüklerimize inanmadık” diye konuştu.

Kenar mahallede oldukları için evlerinin önündeki yolları asfaltlanmayan ailenin şimdi tek isteği Melek’in akülü aracıyla rahat gidip gelmesi için yollarının asfaltlanmasıdır.