Hasan Tevke, ‘Yılın Milli Eğitim Müdürü' seçildi

Artı Eğitim Dergisi ve egitimtercihi.com tarafından verilen ‘Eğitimde Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu. 17 kategoride eğitim dünyasından isim ve kurumların ödüllendirildiği tören; İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent yazıcı, TÖDER Başkanı İbrahim Taşel, Milliyet Gazetesi Yazarı Abbas Güçlü'nün açılış konuşmalarıyla başladı. Eğitim dünyasının daha sık bir araya gelerek sorunlarının tartışılması ve çözüm yollarının ortaya konulması gerektiğinin vurgulandığı konuşmalarda, eğitimin güncel sorunlarına dikkat çekildi.

Enstitü Koleji'nin desteğinde düzenlenen gecenin açılış konuşmalarının ardından ödül törenine geçilerek, 5. Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri sahipleriyle buluştu. Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise, yılın en başarılı il milli eğitim müdürü seçilerek ödüle layık görüldü.

Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, ödülü Van adına aldığını belirterek, Van'ın eğitimde iyi yerlere geleceğine inandıklarını ve bu yönde gayret sarf ettiklerini söyledi.