Hasta hakları birim sorumlularına eğitim

Müdürlük toplantı salonunda İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörü Yıldırım Kaya tarafından yapılan tanışma konuşmasının ardından, “Hasta hakları genelgesi, hasta hakları ve uygulamaları, hasta bildirim sistemi içerisindeki sorunlar ve yapılması gerekenler, hasta başvuru sistemi” eğitimi konusunda bilgiler verildi. Sistemdeki formların nasıl doldurulması ve sisteme veri girişinin nasıl yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitim, katılım belgelerinin dağıtılmasıyla sona erdi.