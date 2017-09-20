Diğer
Kategoriler
20 Eylül 2017 13:52

Hasta hakları birim sorumlularına eğitim

Van İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yer alan özel hastaneler, tıp merkezleri, özel ağız diş poliklinikleri, toplum sağlığı merkezleri ve il-ilçe kamu hastanelerinde çalışan hasta hakları birim sorumlularına "Hasta Hakları ve Hasta Başvuru Bildirim Sistemi (HBBS)" konusunda eğitim verildi.

Hasta hakları birim sorumlularına eğitim

20 Eylül 2017 13:52


Müdürlük toplantı salonunda İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Hakları İl Koordinatörü Yıldırım Kaya tarafından yapılan tanışma konuşmasının ardından, “Hasta hakları genelgesi, hasta hakları ve uygulamaları, hasta bildirim sistemi içerisindeki sorunlar ve yapılması gerekenler, hasta başvuru sistemi” eğitimi konusunda bilgiler verildi. Sistemdeki formların nasıl doldurulması ve sisteme veri girişinin nasıl yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.


Eğitim, katılım belgelerinin dağıtılmasıyla sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    22°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç