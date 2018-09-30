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Hastanede yangın paniği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde çıkan yangın, paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ndeki zemin katta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 13.00 sıralarında elektrik panosunun alev aldığını fark eden görevliler, kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek, alevler etrafa yayılmadan kontrol altına aldı. Daha sonra olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 112 Acil Servis ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) sevk edildi. Vatandaşın dumandan etkilenmemesi için tedbir amaçlı bekleyen sağlık ve itfaiye ekipleri, daha sonra dumanın tahliye edilmesiyle olay bölgesinden ayrıldı.

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