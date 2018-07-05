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05 Temmuz 2018 23:32

Hastanede yangın

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki trafoda çıkan yangında, acilde bulunan hastalar dumandan etkilenmemeleri için başka hastanelere sevk edildi.

Hastanede yangın

05 Temmuz 2018 23:32


SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki elektrik trafosunda akşam saatlerinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede hastanenin elektriği kesilerek bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ait, Tuşba, İpekyolu ve Edremit ekipleri ile, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusak Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), VEDAŞ ekipleri, polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Elektrik panolarından çıkan dumanların acil servise girmesiyle, hastalar etkilenmemek için diğer hastanelere sevk edildi. Hastaların Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne sevk edilirken, bölge hastanesinde yangın çıkan hastaneden destek amaçlı doktor ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çalışmalarını sürdürürken, AFAD KBRN ekipleri yaptıkları ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Yangın mahallinde çalışmalar devam ediyor.


Van Valiliği yangınla ilgili yaptığı açıklamada, “Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yer alan trafo ünitesinde 5 Temmuz 2018 Perşembe günü 19.45 sularında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştır. İtfaiye ekibi tarafından kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülen yangın sebebiyle, hastane acil servis ve ek binasında elektrik kesintisi meydana gelmiştir. Bu süreçte yeni doğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerindeki toplam 14 hasta, 112 ekiplerince Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Lokman Hekim Hastanesine nakledilmiştir. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında; kadın, doğum ve çocuk servislerinde yatan hastaların tedavilerine ise aynı hastanede devam edilmektedir. Yangın nedeniyle hasar görerek arızalanan trafoya, VEDAŞ ekiplerince gerekli müdahale yapılmakta olup arızanın kısa süre içerisinde giderilmesi beklenmektedir” denildi.




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