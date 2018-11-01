Hastanede yatan çocuklar yararına kermes

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen "Minik Hayaller Çocuk Mağazası" temalı kermese, sağlık çalışanları yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar yararına düzenlenen kermesin açılışını Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak yaptı. Kermeste konuşan Başhekim Parlak, Minik Hayaller Çocuk Mağazası için duyarlı vatandaşların yardımını beklediklerini söyledi. Servislerde yatan çocuklara bebek bezi ve kıyafet ürünleri sağladıklarını ifade eden Parlak, "Burada nakdi yardım değil, tamamen ürün bağışı kabul ediyoruz. Bugün de böyle bir kermes düzenleyerek mağazamıza katkı sağlamayı amaçladık. Burada ürünlerin tamamını kendi personelimiz hazırladı. Elbirliğiyle mağazamıza katkı sağlamaya çalıştık" dedi.

Minik Hayaller Çocuk Mağaza Sorumlusu Kardiyoloji Uzmanı Dr. Remzi Sarıkaya ise, bin 700 hasta çocuğa yaklaşık 10 bin parça malzeme yardımı yaptıklarını belirterek, "Mağazaya bağışlanan 13 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. Bu bağışların çoğunu İstanbul ve Ankara gibi illerdeki hastanelerde çalışanlar gönderdi. Yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında çok titiz davranıyoruz. Gelen ürünleri tutanakla kayıt altına alıyoruz. Tüm hayırseverleri bu projeye destek vermeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Kermeste hastane personeli tarafından hazırlanan yiyecek ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.