Hatalı sürücüleri uyardı, bisiklet kazandı

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca başlatılan “Bu Bayram Ben De Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” projesi kapsamında Van'da bir çocuğa bisiklet hediye edildi.

İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda, bayramda meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla başlatılan “Bu Bayramda Ben De Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” projesiyle Van'da Asya Deniz isimli çocuk bisiklet kazandı. Kampanya kapsamında verilen görevleri başarıyla tamamlayan Asya Deniz, çektiği fotoğrafları internet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaştı. Trafikte hatalı sürücüleri uyarırken çektikleri fotoğrafları paylaşan Deniz'e bisiklet ödülü, düzenlenen törenle Van Trafik Denetleme Şube Müdürü Tanju Özmen tarafından verildi.

Ödül törenine Van İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve Deniz ailesi katıldı.