Havalimanı ve otogarda bayram sessizliği

Ramazan Bayramına bir gün kala Türkiye’nin birçok yerinde havaalanları ve otobüs terminallerinde yoğunluk yaşanırken, Van’da beklenenin aksine Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Ferit Melen Havalimanı’nda yoğunluk yaşanmadığı gözlendi. Havalimanında bir firma dışındaki firmalar ek sefer düzenlemezken, otobüs terminalinde ise sadece gelişlerin kısmen yoğun olduğu belirtiliyor. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul, karayolu ulaşımında il bazlı ciddi bir yoğunluk yaşanmadığını belirterek, bunun tatil süresinin kısa olmasından kaynaklandığını söyledi.

“Uzun yola çıkacaklar nelere dikkat etmeli?”

Tuğrul, “Özellikle Ramazan Bayramı nedeniyle şehirlerarası yolculuk yapacak olan sürücülerimizden mutlaka trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istiyoruz. Hız sınırı noktasında dikkatli olmalarını ve mutlaka dinlenerek seyahat etmelerini öneriyoruz. Tatile ailesinin yanına ya da tatil beldesine gidecek olan arkadaşlar bunun kendileri için bir felaketle sonuçlanmaması adına dikkat etmelidirler. Dört saat araç kullandıktan sonra mola vermeleri gerektiğini unutmamalılar. Ayrıca eğer yolculuğa rağmen oruçlu iseler iftar saatine yakın seyahat etmemeleri ve iftardan sonra daha sakin bir şekilde seyahatlerine devam etmelerinde fayda vardır. Ayrıca şehirlerarası taşımacılık yapan şirketlerimizin sürücüleri bu noktada daha fazla dikkat etmeli ve vatandaşlarımızın güvenle seyahat etmeleri noktasında gerekli hassasiyeti göstermelidirler” şeklinde konuştu.

“Hava ulaşımında da ciddi bir yoğunluk yok”

Van Ferit Melen Havalimanı yetkilileri ise yaz tatili ve Ramazan Bayram nedeniyle olağan dışı bir yoğunluk yaşanmadığını belirterek, “Gidiş ve gelişlerde ciddi bir yoğunluğumuz yok. Rutin bir yoğunluktan söz edebiliriz. Bir şirketimiz dışında ek seferimiz yok. Vatandaşlarımız bilet bulma noktasında bir sıkıntı yaşamıyorlar. Şirketlerimiz de günlük uçuşlarını gerçekleştirmektedirler” bilgisini verdiler.