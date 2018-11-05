VAN (İHA) – Van'daki Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi tarafından TÜBİTAK 4007 bilim şenlikleri destekleme programı kapsamında “Hayaller Van Bilim Şenliğinde Gerçekleşiyor” projesi başladı.

Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezinin organizasyonuyla başlatılan “Hayaller Van Bilim Şenliğinde Gerçekleşiyor” temalı bilim şenliği, 4 gün boyunca 18 farklı alanda 55 etkinlikle son bulacak. TÜBİTAK 4007 bilim şenlikleri destekleme programı kapsamında başlatılan etkinlikte; bilime olan merakı arttırmak, bilimsel bilgiyi geniş kitlelere ulaştırarak öğrencilerin yaparak ve yaşayarak kalıcı öğrenmelerini sağlamaları amaçlanıyor.

Programda bir konuşma yapan Van İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altıngöl, bilim ve sanat merkezinin öneminden bahsetti. Bilim sanat merkezinde çok değerli işlerin yapılacağını ifade eden Altıngöl, “Bilim sanat merkezinde çok önemli işlere imza atılıyor. Ancak bu konuda çok işimiz var ve çok yetersiziz. Bu anlamda bugünkü projemiz de çok değerli ve çok önemlidir. ‘Hayaller Van Bilim Şenliğinde Gerçekleşiyor', ancak bunun hayal olmaması gerekiyor. Bilimin artık hayal olmaktan çıkıp gerçek olması gerekiyor. Buradaki amaç, bölgemizdeki dezavantajlı öğrencilerimizin önü açılması ve imkan sağlanmasıdır” dedi.

İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer ise, bütün dünyanın dört elle sarıldığı ve büyük çalışmalar yaptığı endüstri 4.0'ın bir devrim durumunda olduğunu belirterek, “Bizim endüstri 4.0 devrimi kaybetme ve ya bu devrimi geriden takip etme lüksümüz yoktur. Bu konuda amacımız boşa akıp giden beyinleri tespit edip, bu alana yönlendirmektir. Çok yetenekli gençlerimiz ve çocuklarımız var. Yeter ki bizler onlara gerekli imkanı sağlayalım” diye konuştu.

Amaçlarının bundan sonraki süreçte Van'daki 4007'lere öncülük etmek olduğunu ifade eden Yusuf Gökçenay Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü M. Refik Bayram da, planlanan çalışmalarının TÜBİTAK bilim ve toplum programları olan 4004, 4005, 4006 ve 4007 çalışmaları için de örnek olacağını dile getirdi.

Program, Proje Koordinatörü Mehmet Aziz Şahin'in sunumu ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eyüp Aktürk'ün “Eğitim, Bilim ve Etik” söyleyişiyle devam etti.

Programa Van İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altıngöl, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.