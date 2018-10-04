Hayat Hastanesinden emeklilere ikramiye tadında hizmet

Hayat Hastanesi Başhekimi Dr. M. Asım Hanaz ve Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Van Şube Başkanı Naci Şahin arasında yapılan protokol imza altına alındı. Bu protokolün emekliler için maddi ve manevi anlamda çok faydalı olacağını ifade eden Dr. Hanaz, emeklilerin sıra bulma, sıra bekleme gibi yaşadıkları sıkıntıları büyük ölçüde azaltacağını söyledi. Başhekim Dr. Hanaz, “Hayat Hastanesi olarak emeklilerimizin her zaman yanında olduğumuzu, gerek ücretsiz muayene hizmeti ve indirimli tedavi hizmeti vererek, gerekse sağlık hizmetine yorulmadan ve sıra beklemeden faydalanmalarını sağlamak için her türlü gayreti tüm hastane bazında gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz” dedi.