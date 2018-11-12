Hayat Hastanesinden ‘organ bağışı' standı

Organ Bağışı Haftası nedeniyle farkındalık yapan Van Hayat Hastanesi, her sene olduğu gibi bu yıl da hastanede organ bağışı standı kurdu. Kurulan stantta hastane çalışanları, hasta ve hasta yakınları çok büyük ilgi ve duyarlılık gösterdi. Türkiye'de çok sayıda organ bekleyen hasta olduğunu anlatan görevliler, hasta ve hasta yakınlarını organ bağışı konusunda da bilgilendirdi.

Organ bağışında bulunanlara hastane yönetimi tarafından teşekkür edildi.