Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 18:04

‘Hayata Smaç’ projesiyle 2 bin öğrenci sporla tanıştı

VAN (İHA) – Van’IN İpekyolu Belediyesince çocukların sosyal ve sportif aktivitelerle topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılabilmeleri için başlatılan “İpekyolu Gençleri ile Hayata Smaç” projesi çerçevesinde yaklaşık 2 bin öğrenci ilk kez sporla tanışmanın mutluğunu yaşadı.

‘Hayata Smaç’ projesiyle 2 bin öğrenci sporla tanıştı

31 Mayıs 2018 18:04


Kalkınma Bakanlığının Türkiye genelinde uyguladığı ve finanse ettiği, Van Valiliği’nin koordinasyonunda, İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen SODES projesinin resmi açılış ve malzeme dağıtım töreni Bostaniçi Spor Salonunda gerçekleştirildi. Projenin resmi açılışına İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, öğretmenler, çok sayıda öğrenci ve velileri katıldı.


Malzeme dağıtım töreni öncesi bir konuşma yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, çocukların ve gençlerin İpekyolu Belediyesi ile hayata smaç atmaya başladığını belirtti. Kaymakam Öztürk, “Umarım sizde bu proje ile hayatta başarılı olacaksınız ve hedefi 12’den vurmuş olacaksınız. Eğitimde göstermiş olduğunuz başarıyı aynı zamanda sporda ve hayatta da göstermiş olacaksınız. ’Hayata Smaç’ projesi kapsamında size antrenörleriniz ve öğretmenleriniz tarafından futbol, voleybol, basketbol, ebru ve resim kursu verildi. Bu kurslarla hayata çok daha güzel bakacaksınız, hayatınız çok daha anlamlı olacak” dedi.


Gençlerin eğitim öğretimin yanında spor, resim ve ebru sanatındaki becerileriyle geleceğe çok daha başarılı bakacağını dile getiren Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:


“İnşallah hep beraber daha güzel bir geleceğe, daha güzel bir ülkeye, daha güzel bir Van’a, daha güzel bir İpekyolu’na, daha güzel bir Bostaniçi’ne hep beraber bakacağız. Bu tarz projeler ufak gibi görünse de gençlerimizin, öğrencilerimizin hayatına dokunan çok anlamlı projelerdir. Gençler bu projeler sayesinde bir başlangıç yapacak. Belki içinizde var olan bir cevheri uyandıracaksınız. Belki aranızdan çok iyi basketbolcular, çok iyi voleybolcular, çok iyi futbolcular, çok güzel resim ve ebru sanatını icra eden gençler, yeni nesil ortaya çıkacak. Bu anlamda SODES tarzı projelerin çok büyük katkısı var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde Kalkınma Bakanlığının büyük bir desteği var. SODES biriminin ve Van Valiliğinin, İpekyolu Belediyesinin büyük bir desteği var. Umarım almış olduğunuz bu malzemelerle de hayata çok iyi smaç atacaksınız.”


Yapılan konuşmanın ardından malzeme dağıtım törenine geçildi. Projeye dahil olan çocuk ve gençlerin yeni forma ve spor malzemelerine kavuştuğu törende, çocuklar kadar veliler de büyük sevinç yaşadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç