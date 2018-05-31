‘Hayata Smaç’ projesiyle 2 bin öğrenci sporla tanıştı

Kalkınma Bakanlığının Türkiye genelinde uyguladığı ve finanse ettiği, Van Valiliği’nin koordinasyonunda, İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen SODES projesinin resmi açılış ve malzeme dağıtım töreni Bostaniçi Spor Salonunda gerçekleştirildi. Projenin resmi açılışına İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, öğretmenler, çok sayıda öğrenci ve velileri katıldı.

Malzeme dağıtım töreni öncesi bir konuşma yapan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, çocukların ve gençlerin İpekyolu Belediyesi ile hayata smaç atmaya başladığını belirtti. Kaymakam Öztürk, “Umarım sizde bu proje ile hayatta başarılı olacaksınız ve hedefi 12’den vurmuş olacaksınız. Eğitimde göstermiş olduğunuz başarıyı aynı zamanda sporda ve hayatta da göstermiş olacaksınız. ’Hayata Smaç’ projesi kapsamında size antrenörleriniz ve öğretmenleriniz tarafından futbol, voleybol, basketbol, ebru ve resim kursu verildi. Bu kurslarla hayata çok daha güzel bakacaksınız, hayatınız çok daha anlamlı olacak” dedi.

Gençlerin eğitim öğretimin yanında spor, resim ve ebru sanatındaki becerileriyle geleceğe çok daha başarılı bakacağını dile getiren Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnşallah hep beraber daha güzel bir geleceğe, daha güzel bir ülkeye, daha güzel bir Van’a, daha güzel bir İpekyolu’na, daha güzel bir Bostaniçi’ne hep beraber bakacağız. Bu tarz projeler ufak gibi görünse de gençlerimizin, öğrencilerimizin hayatına dokunan çok anlamlı projelerdir. Gençler bu projeler sayesinde bir başlangıç yapacak. Belki içinizde var olan bir cevheri uyandıracaksınız. Belki aranızdan çok iyi basketbolcular, çok iyi voleybolcular, çok iyi futbolcular, çok güzel resim ve ebru sanatını icra eden gençler, yeni nesil ortaya çıkacak. Bu anlamda SODES tarzı projelerin çok büyük katkısı var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde Kalkınma Bakanlığının büyük bir desteği var. SODES biriminin ve Van Valiliğinin, İpekyolu Belediyesinin büyük bir desteği var. Umarım almış olduğunuz bu malzemelerle de hayata çok iyi smaç atacaksınız.”

Yapılan konuşmanın ardından malzeme dağıtım törenine geçildi. Projeye dahil olan çocuk ve gençlerin yeni forma ve spor malzemelerine kavuştuğu törende, çocuklar kadar veliler de büyük sevinç yaşadı.