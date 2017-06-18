Haydar Deniz, Van Büyükşehir Belediyespor’da

Lig ekiplerinden Etimesgut Belediyespor’un başarılı ortasaha oyuncusu Haydar Deniz’e imza attırdı.

2. Lig hedefi ile yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyespor, taransferlerine devam ediyor. Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Van Büyükşehir Belediyespor, ikinci lig ekiplerden Etimesgut Belediyespor’da forma giyen Haydar Deniz’le 1 yıllık sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği altyapısında yetişen 1995 doğumlu başarılı ortasaha futbolcusu Haydar Deniz, Hacattepe ve Etimesgut Belediyespor’da forma giydi. Alt yaş gruplarında da milli formayı giyen Deniz, yeni sezonda kırmızı siyahlı ekip için ter dökecek.