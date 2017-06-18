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18 Haziran 2017 22:13

Haydar Deniz, Van Büyükşehir Belediyespor’da

Van Büyükşehir Belediyespor, 2.

Haydar Deniz, Van Büyükşehir Belediyespor’da

18 Haziran 2017 22:13

Lig ekiplerinden Etimesgut Belediyespor’un başarılı ortasaha oyuncusu Haydar Deniz’e imza attırdı.


2. Lig hedefi ile yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyespor, taransferlerine devam ediyor. Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Van Büyükşehir Belediyespor, ikinci lig ekiplerden Etimesgut Belediyespor’da forma giyen Haydar Deniz’le 1 yıllık sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği altyapısında yetişen 1995 doğumlu başarılı ortasaha futbolcusu Haydar Deniz, Hacattepe ve Etimesgut Belediyespor’da forma giydi. Alt yaş gruplarında da milli formayı giyen Deniz, yeni sezonda kırmızı siyahlı ekip için ter dökecek.




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