Hayırsever Aktaş ailesinden eğitime destek

Mustafa ve Adalet çiftinin tek erkek evlatları olan ve geçtiğimiz günlerde yakalandığı hastalıktan ötürü hayatını kaybeden üniversite son sınıf öğrencisi Mesut Veysel Aktaş hatırasına Muradiye Akbulak YBO'da kütüphane kuruldu. İl Milli Eğitim Şube Müdürü M. Şirin Atlı, Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Durmuş, İl Milli Eğitim Özel Kalem Müdiresi Hamiyet Aslan Akyürek, merhumun ailesi, okul idaresi ve öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirilen kütüphanenin açılışında duygusal anlar yaşandı.

Kütüphanenin açılışında bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Şube Müdürü M. Şirin Atlı, merhum Mesut Veysel Aktaş'a rahmet dilerken, hayırsever aileye de eğitime verdikleri destekten ötürü teşekkürlerini dile getirdi.

Bu çalışmanın bir örnek teşkil ettiğinden söz eden Şube Müdürü Atlı, “Aktaş ailesinin acısını en derinden yaşıyoruz. Genç yaşta tek erkek evlatlarını kaybetmeleri çok üzücüdür. Fakat onun hatırasına, onun ismini en güzel şekilde yaşatmaya yönelik yaptıkları bu çalışma takdire şayandır. Hayırseverlerin eğitime katkılarını çok önemsiyoruz. Okul idaresinin bunu en güzel şekilde kullanmasını, kullandırmasını arzu ediyoruz. İnsana kalacak olan da hayırdır. Allah bu tür yardımların devamını nasip etsin” dedi.

3 kız ve 1 erkek çocuğu olan Mustafa ve Adalet çifti ise, tek erkek çocuklarını genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirirken, onun hatırasına çocukların en güzel şekilde faydalanabileceği bir kütüphane açmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.