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01 Haziran 2018 10:13

Hayvan hırsızları tutuklandı

Van’ın Gürpınar ilçesinde 8 küçükbaş hayvan çalan 3 kişi tutuklandı.

Hayvan hırsızları tutuklandı

01 Haziran 2018 10:13


Gürpınar ilçesine bağlı Yurtbaşı Mahallesi’nde 8 küçükbaş hayvanın çalınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olayı aydınlatmaya yönelik 2 günlük titiz bir çalışma gerçekleştiren jandarma ekipleri, hayvanların satılmak maksadıyla il merkezine götürüleceği bilgisine ulaştı. Şahısları takibe alan jandarma ekipleri, hırsızları 29 Mayıs günü gece 03.00 sıralarında Gürpınar ilçesi girişinde gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı.


Olayı gerçekleştiren 3 kişi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.




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