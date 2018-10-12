Hayvan pazarı alanı asfaltlandı

Van Büyükşehir Belediyesi, Bostaniçi Mahallesi'nde yapımı devam eden canlı hayvan pazarının 25 bin metrekarelik açık alanına sıcak asfalt döktü.

Hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Van, modern canlı hayvan pazarına kavuşmak için gün sayıyor. Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan modern hayvan pazarında çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından 32 bin 405 metrekarelik alan içerisinde açık alan olarak tasarlanan yaklaşık 25 bin metrekarelik bölüme 4 bin 600 ton sıcak asfalt döküldü.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında yeni hayvan pazarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor. 7 bin metrekarelik kapalı alanın olacağı pazarda karantina ahırı, hayvan satış alanı, idari bina, bakıcı evi, kaba yem deposu, kapalı ahır alanı, hayvan satış alanı, rezerv alanı, açık otopark, nizamiye ve jeneratör odası gibi birimler yer alacak.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Fen İşleri Daire Başkanı İsmail Güngör, yüzde 90'ı DAP tarafından desteklenen canlı hayvan pazarının tamamlandığında bölgenin en modern ve en büyük tesisi haline geleceğini ifade etti. Güngör, “Yapımına mayıs ayında başladık. Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Eski hayvan pazarımızın bulunduğu alana inşa ettiğimiz yeni canlı hayvan pazarımız modern bir yapı olarak tasarlandı. Bir hayvan pazarında olması gereken tüm detaylar düşünüldü. Tamamlandığında ilimize uzun yıllar hizmet edecek modern bir tesis olacak. Şimdiden ilimize hayırlı olsun” diye konuştu.