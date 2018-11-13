Hayvan pazarında ilaçlama

Van Büyükşehir Belediyesi besi hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu alanlarda ilaçlama çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında hayvan pazarında hayvandan insana, insandan hayvana bulaşan şap, brucella, zoonoz gibi hayvan hastalıklarına karşı ilaçlama çalışması yapıldı. İlaçlama aracıyla hayvan pazarının her tarafını gezen ekipler, özellikle hayvanların bulunduğu alanları titizlikle ilaçladı.

Yapılan ilaçlamanın ardından Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, veteriner ekipler ve zabıtalar; şap, brucella, şarbon ve yeni doğan buzağı ishalleri hakkında hayvan sahiplerine bilgilendirici broşür dağıttı. Van'da hayvancılığın önemli bir geçim kaynağı olduğunu ve bu doğrultuda hizmetler ürettiklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, bugün burada İşletme İştirakler Daire Başkanlığı Mezbahaneler Şube Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimlerle birlikte hayvandan insana, insandan hayvana bulaşan hastalıklara karşı ilaçlama çalışması yaptıklarını söyledi. Tamer, “Van, özellikle küçükbaş hayvan sayısı bakımından Türkiye'de önemli bir noktadadır. Son yıllarda devletimiz ve hükümetimizin yaptığı teşvikler sonucu büyükbaş hayvancılık da gelişmeye başladı. Bizde bunu göz önünde bulundurarak yeni canlı hayvan pazarını yapmaya başladık. Çünkü eskisi çok kötü durumdaydı. Yeni canlı hayvan pazarımız kısa süre sonra hizmete açılacak. Burada hayvan sahiplerimiz çamurdan ve sudan kurtulup rahat bir şekilde hayvan alıp satabilecek. Bu zaman zarfında hamdolsun ilimiz ve ilçelerimizde şarbon veya şap hastalıklarına rastlanılmamıştır. Bizde olası durumlara karşı bir çalışma başlattık. Çalışmalarımız bu kapsamda aralıksız bir şekilde devam edecek” dedi.

İlaçlama çalışmadan memnun oldukların belirten hayvan sahipleri ise, çalışma için Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, hastalıklar karşısında daha da bilinçlendiklerini ifade ettiler.