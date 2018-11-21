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Hayvan pazarından kaçan dana sulama kanalına düştü

Van’ın Erciş ilçesinde hayvan pazarından kaçarak sulama kanalına düşen dana, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde hayvan pazarından kaçarak sulama kanalına düşen dana, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Olay, Erciş ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında meydana geldi. Hayvan pazarından kaçan hayvan, yakınlarda bulunan bir sulama kanalına düştü. Pazarda bulunan besiciler kendi imkanlarıyla kanala düşen hayvanı kurtaramaya çalıştı. Ancak hayvanı kanaldan kurtaramayan besiciler, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yoğun bir çalışma sonucunda halat yardımıyla hayvanı düştüğü kanaldan çıkardı.


Ercişli besiciler, hayvanı kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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