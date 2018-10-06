Hayvan yüklü kamyonette 7 kilo 715 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Özalp ilçesinde narkotik polisi tarafından hayvan yüklü kamyonette yaptığı aramada gübrelerin altına gizlenmiş vaziyette 7 kilo 715 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Özalp ilçesine bağlı Yukarıçavdarlık Mahallesinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan ve içerisinde küçükbaş hayvan yüklü kamyonette arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Şila'nında destek verdiği aramada kasanın içerindeki gübrelerin altına zulalanmış 15 paket halinde toplam 7 kilo 715 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile ilgili olarak A.G. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak-Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.