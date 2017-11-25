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25 Kasım 2017 17:40

HDP mitinginde meydan boş kaldı

Halkların Demokratik Partisinin (HDP) Van’da düzenlediği mitingde meydan boş kaldı.

HDP mitinginde meydan boş kaldı

25 Kasım 2017 17:40


HDP tarafından "Yaşamak ve Yaşatmak İçin Kalktık, Kalkıştık, Geliyoruz" sloganıyla Van’da miting düzenlendi. Vatandaşların ilgi göstermediği mitinge HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay katıldı. Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un cezaevinde yazdığı mektubun okunmasının ardından bir konuşma yapan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ederek, “Türkiye’de AKP saray rejimi, Erdoğan diktatörlüğü, tıpkı Mirabal Kardeşler gibi Seve’yi, Pakize’yi, Fatma’yı katletti. AKP saray rejiminde, 15 yıllık bu iktidarda kadına yönelen şiddet arttı. Çünkü Erdoğan rejimi, erkek egemenliği kışkırtan, kadını eve hapseden, gerici, itaatkar bir toplum oluşturmak isteyen, kadını köleleştirmek isteyen politikalarını hem eğitim sisteminde, hem toplumun tüm kamusal alanına yaymış durumda” dedi.



“LGBTİ’lilerin özgürlükleri için kolları sıvamalıyız”


Konuşmasına LGBTİ’lileri savunan Kemalbay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Demokratik bir anayasa için; kadın özgürlükleri, eşitlikleri, Kürt halkının özgürlükleri, laiklik, Alevi toplumunun özgürlükleri, LGBTİ’lilerin özgürlükleri, tüm ezilenlerin özgürlükleri için kolları sıvamalıyız.”


HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe ve HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca’nın da birer konuşma yaptığı miting, yerel sanatçıların verdiği konserin ardından sona erdi.




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