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29 Kasım 2017 15:19

Hilton’da balık keyfi

Van’ın beş yıldızlı otellerinden DoubleTree By Hilton Van Oteli, kış mevsimiyle birlikte müşterilerine balık hizmeti sunmaya başladı.

Hilton’da balık keyfi

29 Kasım 2017 15:19


Kış mevsimi ile birlikte otelde müşterilerine balık hizmeti sunacaklarını belirten DoubleTree By Hilton Van Otel Aşçı Başı Necati Kuş, kış mevsimi ile birlikte Karadeniz’den gelen taze balık sunacaklarını ifade ederek, “Her keseye ve her lezzete uygun balıklarımız mevcuttur. Balıkların yanında kendi imalatımız olan balık mezeleri de müşterilere sunulacak. Mevsimsel olarak günlük getirdiğimiz balıklar, müşterilerimizin talebine göre servis edilecek” dedi.


Van balığı dahil olmak üzere 10 çeşit balığın servis edileceğini de dile getiren Kuş, “Hafta içi her gün sunacağımız balık hizmeti ile amacımız, Van halkını balığa doyurmaktır” ifadelerini kullandı.




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