Hizan sonbaharda da başka bir güzel

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri Van'ın ve bölgenin güzelliklerini hem geziyorlar, hem de duyurmaya devam ediyor.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 49 kişi, Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez başkanlığında Bitlis'in Hizan ilçesinin doğa güzelliklerini gezdiler. Sonbaharla birlikte gelen güzellikleri fotoğraflayan doğaseverler, sosyal medya aracılığı ile takipçilerine ulaştırıyorlar.

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, kulüp olarak her hafta sonu farklı alanlarda etkinlik düzenlediklerini söyledi. Etkinliklerinin amacının bölgeni güzelliklerini her platforma göstermek olduğunu ifade eden Demez, “Bu etkinliklerimiz içerisinde doğa yürüyüşleri, kaya tırmanışı, rafting, yamaç paraşütü, tarihi alanlar, bilinmeyen mağaralar, vadiler, dereler ve yaylalar keşfetmek. İnsanlarımızı, dostlarımızı bu alanlarla buluşturmak ve bir hareketlilik kazandırmak. Doğa sporları faaliyetlerde bulunarak geziler düzenliyoruz. Yine bu çerçevede bu hafta sonu Bitlis'in Hizan ilçesine bir etkinliğimiz oldu. Takdir ederseniz Hizan'da foto maratonu vardı. Bizde etkinliğimizi bu haftaya denk getirmeye çalıştık. Hem fotoğraf çekmek hem de farklı bir alanda doğa ile buluşmak. Aynı zamanda doğa turizmine ve bölge turizmine katkıda bulunmak için Hizan ilçesini tercih ettik. Hizan, Karadeniz'in minyatür hali ki daha güzel hali. İnsanlarımızı, dostlarımızı, doğa severleri Hizan'ı görmeye davet ediyoruz. Sportif faaliyet olarak doğa turizmi bakımında güzel bir bölge olduğuna inanıyoruz” dedi.

“Taş yapılı köyler koruma altına alınmalı”

Hizan ile beraber birçok köyü gezdiklerini ifade eden Demez, “Hala eski yapısını koruyan köyler, taşlardan yapılmış katlı taş evleri bulunuyor. Bu köyleri koruma altına alınmalı. Tarihi dokusu evlerin yapıları aynı zamanda bir yaşam biçimi. Bir kültür, bir medeniyettir. Bunları korumak gerekiyor. Hizan bölgesi çok güzel bir doğa. Bakir bir yapıya sahip. Aslında doğayı o şekilde korumamız gerekiyor. Özellikle çocuklarımızı bu doğa sporlarına yönlendiriyoruz ve onlar için bir çaba sarf ediyoruz. Doğa sağlıktır, doğa da mutluluk var, huzur var, güven var. Hizan bölgesi adeta bir renk cümbüşü gibiydi. Sonbaharın güzellikleri gerçekten her alanı kaplamıştı. Gittiğimiz köylerde sorduk geçim kaynaklarını özellikle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, keçi, bal, ceviz, fındık ve üzüm yetiştiriciliği yapıyorlar. Bazı bölgeler nar yetişmektedir ve yörenin, yöre halkının geçim kaynağı bunlardan oluşuyor” dedi.

Grup olarak 49 kişilik bir ekiple Hizan'a gittiklerini ifade eden Demez, “En küçük üyemiz 8 yaşında, en büyüğü de 60 yaşında idi. Farklı insanlar, farklı farklı kültüre sahip insanı bir araya getirmek bence büyük bir başarıydı. Bu başarı bize ait değil gelen dostlarımıza ait onu söyleyebilirim. Bu etkinlikler çerçevesinde katılımcılara, gençlerimize özellikle çocuklarımıza doğaya sahip çıkmayı çevre temizliği tarihi dokuyu korumak ve doğa sporlarına aktif hale katmanı bir farkındalık oluşturuyoruz. Bütün katılımcı dostlarıma teşekkürü borç biliyorum. Biz Vadi Doğa Sporları Kulübü olarak kocaman bir aileyiz. Bu ailede herkese yer var. Doğada buluşalım” şeklinde konuştu.