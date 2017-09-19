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19 Eylül 2017 13:32

Hizmet-İş Sendikası ‘Başkanlar Kurulu’ toplantısı

Türkiye’nin önemli sendikalarından biri olan Hizmet-İş Sendikası, ‘Başkanlar Kurulu’ toplantısını Van’da gerçekleştirecek.

Hizmet-İş Sendikası ‘Başkanlar Kurulu’ toplantısı

19 Eylül 2017 13:32


Van’da yapılacak olan toplantı ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirten Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, bunun Van için çok önemli olduğunu söyledi. Van’da ilk kez ‘Başkanlar Kurulu’ toplantısı yapılacağını ifade eden Efeoğlu, tüm kesimlerin toplantıya ilgi göstermesi gerektiğine vurgu yaptı. Toplantıya 81 ilden toplam 120 kişinin katılacağını dile getiren Başkan Efeoğlu, bu katılımın Van’ın tanıtımı ve ekonomisine büyük katkı sunacağına dikkat çekti. Hizmet-İş Sendikası Başkanlar Kurulu Toplantısının 21 - 24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirten Efeoğlu, “81 ilin şube başkanları ilimize gelecek ve 4 gün boyunca ilimizde birçok etkinlikler yapacağız. Geçmişte bu toplantılar başka illerde yapılıyordu, ama biz özellikle Van’da yapılmasını istedik ve bunu genel başkanımızdan rica ettik” dedi.


Geçmişte Van’ın hep kötü yönleriyle tanıtıldığına dikkat çeken Efeoğlu, “81 ilden sendika başkanlarının gelip hiçte Van’ın öyle olmadığını görmesi ve gezmesinin yanında insanların misafirperverliğini, yakınlığını birebir kendilerinin yaşamasını istedik. Bunun Van ekonomisi ve tanıtımına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü buraya gelenler Van’ı görecekler ve gittiklerinde Van ile ilgili buradaki izlenimlerini anlatacaklar. İnsanların samimiyetini, misafirperverliğini orada anlatacaklar. Van için önemli tanıtım olacağı gibi ekonomik anlamda da katkısı olacak. Çünkü buraya gelecek olan insanlar, buradaki otellerde kalacaklar. Burada yiyip içecekler, alışveriş yapacaklar. Bununda Van’a ekonomik anlamda bir katkısı olacaktır” ifadelerini kullandı.


Açıklamalarında Van’daki sivil toplum örgütlerine de çağrıda bulunan Efeoğlu, “Özellikle sivil toplum örgütlerinden, kamuoyundan, il müdürlerinden ve protokolden bu toplantıya katılımlarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.




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