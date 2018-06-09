Hizmet- İş Sendikası iftarda bir araya geldi

Bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Hizmet İş Genel Başkan yardımcısı Hüseyin Öz, AK Parti Van Milletvekili adayları Osman Nuri Gülaçar, Bilal Emre Yörük, Malik Özbey, Hizmet -İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sendika yöneticileri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan Hizmet İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, hizmet iş sendikasına üye olmanın bölge itibariyle başlı başına bir tehdit unsuru olduğunu ifade ederek, hiç kimsenin taşeron işçilere dönüp bakmadığı sürede, hepsinin yanında yer aldıklarını ve onları üye yaptıklarını söyledi. Efeoğlu, ”Bizden önceki sendikalar; işçilerin bir kısmını sendikalı yapıp bırakmışlar, bir kısmını da sendikalı yapıp, hiçbir hak almadan bu insanlardan aidatlar kesiyorlardı. Ama Allah’a şükür biz kardeşlerimizin sözleşmelerini yaptık. Onların hesabına maaşları yattıktan sonra sembolik olarak 10 TL’lik bir aidat kestik. Bizim diğer sendikalarımızdan farkımız budur. Biz üyelerimiz evine bir ekmek nasıl daha fazla götürür hesabını yaparken, diğer sendikalar temizlik işlerinde çalışan kardeşlerimizin bile ekmeğine göz koyacak kadar farklı düşünüyorlar. Ben bu anlamda taşeronun sendikaya geçirilmesinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Başbakanımıza, hükümetimize ve mücadelede çok aktif görev alan Genel Başkanımız Mahmut Aslan’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmalarında 24 Haziran seçimlerinin önemine de değinen Efeoğlu, “Bu seçimler artık bir parti meselesi olmaktan çıkmıştır. Türkiye; mazlumların, Müslümanların tek kalesi, tek umududur. Bu kale düşerse eğer, Müslümanların umudu, inancı, sığınacak limanı kalmayacaktır. Bizi de Suriye, Irak durumuna düşürmeye çalışıyorlar. Onlar bu konuda bizden şanslıdırlar. Çünkü onları kabul eden, onlara sahip çıkan bir Türkiye vardı. Ama bizleri kabul edecek hiçbir ülke yoktur. Bu nedenle olaya bu şekilde bakıp hareket etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"100 yıl önce Müslümanları başsız bıraktık"

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz ise, Müslümanların başsız kaldığı için saldırılara, tehditlere maruz kaldığını ifade ederek, “İsrail devleti, birkaç yıldır her Ramazan ayında Filistinli kardeşlerimizi şehit ediyor. Bütün bunlar olmasının sebebi; ne yazık ki 100 yıl önce biz, Müslümanları yeryüzünün dört bir yanında başsız bıraktık ve çekilmek zorunda kaldık. Maalesef yüz yıldır aynı trajediyi yaşıyoruz. Bugün de yaşıyoruz. Bundan sonraki yıllar içerisinde birlik ve beraberliğimizi sağlayamazsak yaşamaya da devam edeceğiz. Bu nedenle önümüzdeki 24 Haziran seçimleri bizim açımızdan, ülkemiz açısından, bölge açısından son derece önemli bir dönem. İnşallah 24 Haziran’da bölgemizde, ülkemizde gerçekleştirilmeye çalışılan çatışmanın ortasında sağlıklı bir şekilde çıkmayı Mevlam bize nasip etsin. 24 Haziran’a baktığımız zaman bunun sadece bir seçimden ibaret olmadığını, özellikle Müslümanlar olarak ilgilendiğimiz bütün toplulukları ilgilendiren bir seçim olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kendimize ısrarla ve inatla düşman üretmeye gerek yok ancak seçimlerin neler getireceğini ve bizden neler götüreceğini görmemezlikten gelemeyiz. O nedenle 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk defa Türkiye geleceğe dönük olarak istikrarlı bir yönetimin kapısını aralayacak. Bu seçimin; bizden bir şeyler bekleyen, bu ülkenin geleceğinden umut besleyen Suriyeliler, Iraklılar, Mısırlılar, Filistinliler başta olmak üzere bütün İslam dünyasını yakinen ilgilendiren bir seçim olduğunu hepimizin görmesi ve bilmesi gerekiyor. Bu nedenle biz sendika ve konfederasyon olarak, bundan önceki seçimlerde olduğu gibi 24 Haziran seçimleri içinde bütün gönüldaşlarımızın, bütün kardeşlerimizin seçimlere mutlaka iştirak etmelerini, görüşleri ne olursa olsun sandıkta iradelerini ortaya koymalarını istiyoruz. Elbette ki biz haktan ve adaletten yanayız” dedi.

"24 Haziran, bu ülkenin yeniden prangalarından kurtulacağı zaman dilimi olacak"

AK Parti Van Milletvekili Adayı Osman Nuri Gülaçar da yaptığı konuşmasında 24 Haziran’ın tarihi öneme haiz bir seçim süreci olduğunun altını çizerek, “Biz onu hem dış hem iç gelişmeler itibariyle çok dikkate alarak çalışıyor, onun hassasiyetiyle hareket eriyoruz. 24 Haziran, bu ülkenin yeniden prangalarından kurtulacağı, bağımsız olma yolunda çok büyük bir adım atacağı zaman dilimi olacak. Rabbim Cumhurbaşkanımıza ve bizlere kuvvet versin. Harici düşmanlarımıza da öyle bir zafer nasip etsin ki, bu zaferle o dış düşmanların başı öne eğik bir hezimet yaşarlar İnşallah” dedi.

24 Haziran’ı Van’da görkemli bir şekilde karşılayacaklarını vurgulayan Gülaçar, “Ben Van halkına inanıyor, güveniyorum. Rabbim bizi onlara mahcup etmesin. Onların duaları ve destekleriyle 24 Haziran’da güzel bir sonuç almayı Rabbim bizlere nasip etsin” ifadelerini kullandı.

"Terörün olduğu yerde hürriyet olmaz"

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da, 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye’ye birlik ve beraberliğin geleceğini ifade ederek, “İstikrarın olduğu yerde sendikada güçlü olacak, ekonomide güçlü olacak, kültürümüzde güçlü olacak. İradenin olduğu yerde düşünce özgürlüğü de olacak, hak ve hürriyetler de olacak. Bu sendikadaki arkadaşlarımızın ne sıkıntılar yaşadığını biz biliyoruz. Van halkı da şunu çok iyi biliyor. 2015 yılının bir Ramazan ayının arifesinde gariban bir seyyar satıcının, bir ayakkabı boyacısının evine 5 kuruş götürmek için gece gündüz çalıştığı bir dönemde, Arife günü bütün sokakları ateşe çevrilen günleri de biliyoruz. Ne suçu vardı o insanların? Biz bunları unutmadık, sizler de unutmayın ve unutmayacağız. Biz bu ülkede, bu şehirde düşünce, ifade özgürlüğü istiyoruz. Herkes istediği gibi düşüncesini aksettirebilsin. Şiddetin, kaosun ve terörün olduğu yerde bunlar olmaz, hürriyette olmaz” dedi.

Dünyada 57 İslam ülkesinin olduğunu dile getiren Türkmenoğlu, “Bir buçuk milyar Müslümanın umudu, ümidi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Eğer siz de Van’ın istikbaline güzel, aydınlık bir gelecek bırakmak istiyorsanız, 24 Haziran seçimlerinde elimizi vicdanımıza koyup bu ülkeyi aydınlık geleceğe taşıyacak olanlara oy vereceksiniz. Ben bu anlamda bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.