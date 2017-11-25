Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Efeoğlu güven tazeledi

Biz bir avuç arkadaşımızla Van’da tarihi bir direnişi gerçekleştirdik” dedi.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri (Hizmet-İş) Sendikası Van Şubesi 8. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. Elite World Van Hotel’de gerçekleştirilen kongreye Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Aslan Arslan, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Hak-İş ve Hizmet İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Van’ın hem ülke, hem de bölge için önemli bir merkez olduğunu belirtti. Arslan, “Van bölgenin merkezidir. Bir taraftan Azerbaycan, İran, Irak, bir taraftan Türkiye’nin doğusu ve merkez bir ilimiz. Bu şehirde olmak, bu şehirde faaliyet göstermek, bu şehirde Hak-İş’in varlığının devam ettirmesi bizim için çok önemlidir. Van hem ülkemiz için, hem de bölge için önemli bir merkez. Buranın gücü, bölgenin gücü demektir. Bu güçlü ve kadim şehrin yaşadığı şansızlıkların, bölgede olup bitenlerin kendisinin önünde engel olarak gelmiş olması hakikaten üzücüdür. Van her seferinde bu şansızlıklara, önüne getirilen engellere, önünü kesmeye çalışan anlayışa karşı mücadele etmiştir. Bunun için Van’ı özellikle kutlamak istiyorum” dedi.

“Van’da tarihi bir direnişi gerçekleştirdik”

Van’da dik duruşları ile tarihi bir direniş gerçekleştirdiklerini vurgulayan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hangi şartlar olursa olsun Van’da kalmaya karar verdik ve bugünlere geldik. Öyle anlar geldi ki Van’daki bütün varlığımıza kastettiler. Bütün varlığımızı yok etmek için harekete geçtiler. Hak-İş’in isminden, duruşundan, misyonundan rahatsız olan çevreler bizi burada yaşatmak istemediler. Biz bir avuç arkadaşımızla Van’da tarihi bir direnişi gerçekleştirdik. Bütün baskılara, tehditlere, varlığımızı yok etme çabalarına rağmen bir avuç insanın direnişi tarihi bir direniştir. Kadınlarıyla, erkekleriyle bu direnişin sembolü olan kardeşlerimizi buradan bir kez daha kutluyorum.”

Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu ise, Hizmet-İş Sendikası Van Şubenin 8. Olağan Genel Kurulu’nun hayırlar getirmesini temenni ederek, “Sendikamızın birçok sloganı var, ama ben özellikle 3 sloganı daha çok benimsiyorum. Bunlardan birincisi, önce insan ve önce emek, Allah’ın yaratığı en şerefli varlık olan insanlara hizmet ederken siyasi görüşüne, dinine, örfüne ve ırkına ayrım yapmadan sevgiyle, kardeşlik ve saygı içinde yaklaşımlarımız olmuştur. Hizmet-İş Sendikası olarak insanları seviyoruz, yaratandan dolayı. Bizler alın teri ve emeği en kutsal değer olarak görüldüğü medeniyetin mirasçılarıyız. Bu inancın gereğini hep yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Biz büyük bir aileyiz. İşte; sendikasıyla, işvereniyle, sivil toplum örgütleriyle, siyasi partilerle, belediye başkanlarıyla ve işçilerle bir aradayız. Bu, bunun büyük bir göstergesidir” dedi.

Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ile Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva’nın da birer konuşma yapmasının ardından tek liste halinde gidilen kongrede Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, yeniden seçildi.