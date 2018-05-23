Hollanda Milli Takımı Van’da

CEV Erkekler Altın Avrupa Ligi B Grubu’nda A Milli Erkek Voleybol Takımı ile karşılaşacak olan Hollanda Erkek Voleybol Takımı dün akşam Van’a geldi. Hollanda ekibi, DoubleTree By Hilton Van Otel’de akşam dinlenmeye çekilirken, sabah yapılan idmanın ardından maç saatini beklemeye başladı. Nur Tatar Spor Salonunda saat 15.00’da başlayacak olan maçı DoubleTree By Hilton Otelinde bekleyen Hollanda Milli Takım Menajeri Tom Berwers, güzel bir maç olacağını söyledi. Türkiye’nin zor bir takım olduğunu ifade eden Berwers, "Fair-play çerçevesinde bir maç olacağını düşünüyorum. Sporcularım maça hazır. İnşallah sporseverlere güzel bir maç izletiriz" dedi.

Van’a hayran kaldığını da sözlerine ekleyen Berwers, "Gölü, havası, yeşilliği muhteşem. Çok güzel bir yer" diye konuştu. Takım rehberi Esra Timur da, sporcuların ve teknik heyetin özellikle Van’a hayran kaldığını dile getirerek, "Van Gölü, coğrafi yapısı, yeşilliği ve havasıyla muhteşem bir il olduğunu söylediler. Tüm sporcular buraya bayıldı" diye konuştu.