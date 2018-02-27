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27 Şubat 2018 08:56

Horoz dövüştürenlere büyük ceza

Van’ın Erciş ilçesinde polis ekipleri, bahis adı altında horoz dövüştürenlere yönelik düzenlen operasyonda 18 horoza el konulurken, horoz sahiplerine ise 56 bin 700 TL idari para cezası verildiği belirtildi.

Horoz dövüştürenlere büyük ceza

27 Şubat 2018 08:56


Erciş ilçesinde kumar oynattıkları gerekçesi ile Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bir kahvehaneye yapılan baskında, bahis adı altında kumar oynayan ve horoz dövüştüren şahıslar tespit edilmiş, 18 adet Hint horozuna el konuldu. Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından el konulan horozlar Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında horoz sahiplerine toplamda 56 bin 700 TL idari para cezası verilmiştir. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü yetkililer, katkılarından dolayı Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür etti.




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