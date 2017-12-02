İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy Çaldıran’da

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Kayyum Belediye Başkan Vekillerinden sorumlu Daire Başkanı Ahmet Adanur Çaldıran’da

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Kayyum Belediye Başkan Vekillerinden sorumlu Daire Başkanı Ahmet Adanur, bir dizi incelme ve ziyaretler için Çaldıran içesine geldi. Bakan yardımcısı Ersoy ve kayyumlardan sorumlu daire başkanı Adanur, Hükümet Konağı girişinde Kaymakam ve Belediye Başka Vekili Tekin Dundar, Cumhuriyet Savcısı Rekan Sarı, 1. Hudut Tabur Komutanı Vekili Piyade Binbaşı Mahmut Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, Ak Parti İlçe teşkilatı, Sivil Toplum Örgütleri ve kurum amirleri tarafından karşıladı. Minik çocukların bakan yardımcısına verdikleri çiçek buketinin ardından heyet kaymakamlığa geçerek burada Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilinden Dundar’dan ilçeye yaptıkları hizmetler le ilgili brifingin ardından Bakan Yardımcısı Ersoy’a filografi sanatıyla yapılan Türk Bayrağı ve tezhip sanatıyla süslenen Semahzen hediye edildi. Bakan yardımcısı Ersoy ve beraberindekiler daha sonra Çaldıran Belediye Başkanlığınca desteklenen 50 genç kızın istihdamına katkı sunan tekstil atölyesini ziyaret ettiler. Burada birlik beraberlik içinde ülkeye sahip çıkmaları gerektiğini belirten Ersoy, 50 genç insan istihdam sahibi olarak aile bütçesine katkı sunduklarını, buda bizleri mutlu ettiğini söyledi. Heyet sonrasında ilçe merkezinde bulunan serayı ziyaret ederek sera yetkililerinden bilgiler aldı. Yetkililer, Çaldıran’da hava sıcaklığının eksi 46 derecede domates ürettiklerini belirterek domateslerinin yurt dışına ihraç edildiğini, bu kadar soğuk havada domates üretiminin yapıldığı tek sera olduğunu ifade ettiler. Bakan yardımcısı ve beraberindekiler serada yetişen domates ikramın ardından ilçeden ayrıldı.