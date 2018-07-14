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14 Temmuz 2018 18:53

İçişleri Bakanı Soylu, Van’dan ayrıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Taktik İHA Komutanlığında ile Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğünde incelemelerde bulunduktan sonra Van’dan ayrıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, Van’dan ayrıldı

14 Temmuz 2018 18:53


Bakan Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Valisi Murat Zorluoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile birlikte ilk olarak Jandarma Taktik İHA Komutanlığında konuşlanan İHA ve SİHA’ları inceledi. Burada harekat merkezinde de incelemelerde bulunan Bakan Soylu, silahlı İHA’nın mühimmatına imza attıktan sonra şeref defterini imzaladı. Jandarma Taktik İHA Komutanlığından ayrılmadan önce personele yönelik kısa bir konuşma yapan Bakan Soylu, "Her birinize çok teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki yakın zamanda bu memleketin tamamen huzurunu elde edebilecek adımlar sizin sayenizde de milletimizi koruyacaktır. Buna inanıyoruz. Aynı heyecanla, gayretle hevesle işinize büyük ölçüde devam etmenizi istirham ediyorum. Bu gelişerek gidecek. Burada bundan bir, bir buçuk yıl önce geldiğimde sadece polis İHA’sı vardı. Şimdi Allah’a şükürler olsun ki jandarmamız aynı şekildi İHA oluşturdu. Bir tarafta Kara Kuvvetlerimizin hem yeri hem havayı teröristin adım atamayacağı hale getirmek için memleketimiz, milletimiz, teknolojimizle hep birlikte yoğun şekilde adım atacağız. Allah kolaylık versin. Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi.


Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne giderek burada da konuşlanan İHA’ları ve harekat merkezinde inceleme yaptı. İncelemelerinin ardından yetkililerden brifing alan Bakan Soylu, temaslarını tamamladıktan sonra Van’dan ayrıldı.




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