ICPAM-VAN Uluslararası Matematik Kongresi Van YYÜ'de başladı

ICPAM-VAN Uluslararası Matematik Kongresi 19 ülkeden 200 uzmanın katılımı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) başladı.

YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Konferans Salonunda yapılan Kongre'nin açılış töreninde konuşan YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Demirel; bu yıl ikincisi yapılan kongrenin Van'da gerçekleştiriliyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak her yıl birçok kongre ve sempozyuma ev sahipliği yapıyoruz. Böyle önemli bir kongrenin de üniversitemizde yapılması bizi onurlandırmıştır. Kongrede yapılacak bilimsel sunumlar ve bildiriler sonucunda önemli kararlar alınacağına inanıyorum. Bunun yanı sıra burada bulunduğunuz süre boyunca; kentimizin doğal, kültürel ve tarihsel güzelliklerini görmenizi istiyorum. Kongrenin başarılı geçmesini diler, başta Prof. Dr. Cemil Tunç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kongre düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemil Tunç ise kongrenin her şeyden önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin şu anda ulaştığı uluslararası seviyeyi gösterebilmek ve Van'ın tanıtılabilmesi açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "ICPAM'da Dünyada şu anda hali hazırda bulunan matematiğin gelişimi, sorunları, yönetildiği alanlar tartışılarak, çözümlerin işbirliği içinde geliştirmesi amaçlanıyor. Be bu kongreden çok olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Kongremiz için bize destek veren başta YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal olmak üzere, Van Valiliği ve tüm destek sunanlara sonsuz teşekkürlerimi bildiriyorum" dedi.

Açılış törenine; YYÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Yusuf Uzun, Fakülte Dekanları, YYÜ Akademisyenleri ve çok sayıda katılımcı katıldı.

19 ülkeden 200 katılımcının 161 bildiri sunacağı ve 3 gün devam edecek kongre, yapılacak Van gezisi ardından son sona erecek.