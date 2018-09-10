İdlib'e insani yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Van Şubesi tarafından bir tır dolusu un, Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Van Şubesi tarafından toplanan yardım malzemeleri, Organize Sanayi Bölgesi'nden insanlık dramının yaşandığı İdlib kentine uğurlandı. Yapılan yardım faaliyetiyle ilgili konuşan İHH Van Temsilcisi İbrahim Cinkılıç, 3 milyonu aşkın İdliblinin yardım beklediğini belirtti. Cinkılıç, “3 milyonu aşkın insanın yaşadığı İdlib'de olası bir saldırı sonrasında en az 700 bin kişinin yeniden yollara düşmesi beklenmektedir. Bu da Suriye savaşında şu ana kadar bir seferde en büyük mülteci hareketi olacaktır. Bu insanların en az 250 bin tanesinin Türkiye'ye doğru hareket etmesi bekleniyor. Cilvegözü Sınır Kapısı insani yardımların tek giriş yeri. Aylık ortalama 400-450 arası yardım kamyonu giriş yapmaktadır. Olası bir askeri saldırıda güvenlik nedeniyle sınır kapısı kapatılırsa yardımların girişi de aksayacaktır” dedi.

“Van halkını hassasiyete davet ediyoruz”

İdlib'de mülteci ailelerin çoğunun yoksulluk sınırının altında yaşadığını ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını anımsatan Cinkılıç, “İdlib'de büyük bir insani krizinin eşiğindeyiz. Tüm Van halkını bu konuda hassasiyete davet ediyoruz. Yardım kampanyası düzenliyoruz. Şu an bir tır dolusu unu yola çıkardık. Birkaç gün içinde yeni araç çıkaracağız inşallah” şeklinde konuştu.