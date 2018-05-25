İftarlarını hurma ve simit ile açtılar

İftar saatinde Vanyolu Camisi’nde bir araya gelen vatandaşlar, açlığa dikkat çekmek için oruçlarını simit ve hurma ile açtılar. Filistin, Suriye, Irak ve Afrika’nın çeşitli ülkelerinde açlıkla mücadele eden Müslümanları daha iyi anlamak için simit ve hurma ile iftar açtıklarını belirten Erciş Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Coşkun Durmaz, Müslüman ülkelerinde yaşanan katliamlar ve açlığa dikkat çekmek istediklerini belirterek, "Asıl amacımız ümmetin, bir bedenin uzvu gibi olduğunu hatırlatmaktır. Müslüman kardeşlerimiz ve mazlumlar aç kalırken bizler burada doyarak hayatımıza devam ediyoruz. Sabahtan akşama kadar aç kalmak değil de sürekli aç kalmanın nasıl bir duygu olduğunu az da olsa anlatabilmek için bu programı yaptık. Bir günde onların halleri ile hallenmemiz gerek. Arakan’da, Filistin’de, Suriye’de ve Irak’ta Müslüman kardeşlerimiz aç halde gecelerken, bizler her zaman doyarak hayatımıza devam edemeyiz. Gönül ister ki, onlara daha fazla yardımcı olalım. Bizler de bu tarz programları yaparak onların yanında olduğumuzu belli ettirmek istiyoruz" dedi.