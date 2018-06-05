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05 Haziran 2018 13:38

İhlas Holding Van Bölge çalışanları iftarda buluştu

İhlas Pazarlama, Türkiye Gazetesi ve İhlas Yetkili Servis Van Bölge çalışanları iftar programında bir araya geldi.

İhlas Holding Van Bölge çalışanları iftarda buluştu

05 Haziran 2018 13:38


Bir restoranda düzenlenen ve geleneksel hale getirilen iftar yemeğine İhlas Pazarlama Van Temsilcisi Caner Arvas, İhlas Haber Ajansı Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, İhlas Ev Aletleri Muş Mağaza Temsilcisi Burhan Sayılgan, İHA Haber Müdürü M. Salih Akkuş, İhlas Ev Aletleri Van Mağaza Temsilcisi Feyat Öztürk, Türkiye Gazetesi, İhlas Yetkili Servis ve İhlas Pazarlama bölge çalışanları katıldı. Yapılan duaların ardından ezan okunması ile iftarların açılmasının ardından mesai arkadaşlarına hitaben konuşma yapan İhlas Pazarlama Van Temsilcisi Caner Arvas, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en yoğun şekilde hissedildiği bir Ramazan ayını daha idrak ettiklerini belirterek, İhlas Holding müessesinin kurucusu, merhum Dr. Enver Ören’i, rahmetle ve şükranla yâd etti. Türk toplumuna daha iyi hizmetler vermek için, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Mücahid Ören’in önderliğinde, merhum Dr. Enver Ören’in çizdiği istikamette yürümeye devam edeceklerini kaydeden Arvas, tüm İhlas Holding çalışanlarına başarılar diledi.




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