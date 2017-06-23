II. Mehmet Akif İnan Futbol Turnuvası

Mehmet Akif İnan Dayanışma ve Kaynaşma Futbol Turnuvası ödül töreni ile sona erdi.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Eğitim Bir-Sen Van Şube Başkanı Osman Ayşin, bu tür etkinliklerin dayanışma ve kaynaşmaya vesile olduğunu söyledi. Turnuvaya katılan herkese teşekkür eden Ayşin, yoğun iş temposunun artan zamanını sosyal etkinlilerle değerlendirmenin önemine değindi.

Sendika binasında gerçekleştirilen iftar yemeğinin ardından ödül töreni yapıldı. Dereceye giren 1. takıma tam altın, ikinci takıma bir yarım ve bir çeyrek altın, üçüncü olan takıma da bir yarım altın verildi.

Öte yandan, turnuvaya katılan bütün takımlara katılım plaketi, turnuvada emek harcayan yönetim kurulu üyeleri ve turnuva komisyonu üyelerine de katkı plaketi takdim edildi.