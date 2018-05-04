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04 Mayıs 2018 13:01

İki Nisan Caddesi çiçeklerle süslendi

Van’ın prestij caddesi olan İki Nisan Caddesi’ne Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 bin gül ve cam ağacı dikildi.

İki Nisan Caddesi çiçeklerle süslendi

04 Mayıs 2018 13:01


Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına ait doğalgazlı seralarda yetiştirilen çiçekler, Van’ı süslemeye devam ediyor. Çalışmalarla birlikte kısa süre önce yeni görünümüyle trafiğe açılan ve refüje şık saksılar yerleştirilen İki Nisan Caddesi’ne belediye ekipleri tarafından 5 bin gül, spiral, top leylandi bitkilerinin dikimi yapıldı. Süs bitkileriyle bahara ‘merhaba’ diyen İki Nisan Caddesi, vatandaşlardan da büyük beğeni topladı.


Yeşil ve güzel bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Park Bahçeler Daire Başkanı Harun Tutar, 1 milyon çiçek ekimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Tutar, “Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatları doğrultusunda ağaçlandırma ve çiçek dikimlerimiz devam ediyor. Bu yıl Van’ın cadde, rafüj, park ve bahçelerine 1 milyon çiçek diktik. Bu çiçeklerin tamamı seralarımızda kendi imkânlarımızla yetiştirdiğimiz çiçekler. Çalışmalarımız yıl boyunca sürecek. Her şey güzel bir Van için” dedi.




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