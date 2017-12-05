İki Nisan Caddesi’nin çehresi değişti

Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen İki Nisan Caddesi’nde çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Yeni kaldırımları ve özel ışıklandırmalarıyla modern bir cadde kimliğine büründürülen cadde, iki ay gibi kısa bir süre içerisinde muhteşem bir görüntüye kavuştu. Yol Yapım Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışma ile 2 kilometrelik cadde de 4,5 ton sıcak asfalt, bin 500 metrekare bazalt kaldırım döşeme ve 10 bin metre bordür taşı döşendi. İki Nisan Caddesi’nde çalışmaların hemen hemen tamamlandığını belirten Yol Yapım Bakım Onarım Dairesi Başkanı Cem Bartın, kısa bir sürede cadde de ciddi bir dönüşüm sağladıklarını söyledi. Çalışmaların yüklenici firma marifetiyle gerçekleştirildiğini ve 4 milyon liranın üzerinde mal edildiğini ifade eden Bartın, “İki Nisan Caddemiz Van’ın en eski caddelerinden bir tanesidir. Kentimizin kurtuluş tarihinden ismini alan cadde, uzun bir süredir hizmet alamamıştı. Bizler valimizin de talimatları doğrultusunda caddemizde bir dönüşüm çalışması gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki caddemizde 3’er metre genişliğinde sağlı sollu kaldırım, 11 metre genişliğinde çift şeritli yol, 2 bin metre engelli bandı, sıcak asfalt serimi ve dekoratif ışıklandırma işlemlerini tamamladık. 1,2 metre genişliğindeki orta refüj ferforje çalışmasını da tamamladıktan sonra caddemiz istediğimiz bir görünüme kavuşmuş olacak” şeklinde konuştu.

Yatay ve dikey yol çizgi çalışması yapılan cadde de, esnaf ve vatandaşlar ise yapılan hizmetlerden memnun olduklarını belirterek, çalışmaları yürüten Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.