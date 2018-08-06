İkinci el eşya ilgi görüyor

Özalp İlçesi İstasyon Mahallesi’ndeki boş bir arazi üzerine kurulan çadırlarda ikinci el elbise ve ayakkabı satışı yapılıyor. Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile kurulan ayakkabı ve elbise tezgahlarında vatandaşalrdan büyük ilgi var. Kurulan ikinci el elbise ve ayakkabı tezgahlarında satılan ürünlerin marka olduğu ve ucuz olması nedeniyle büyük ilgi gördüğünü açıklayan Mürsel Kara isimli esnaf, "Her yıl Özalp ilçesine gelerek bayramlarda kurduğumuz bu tezgahlar büyük ilgi görüyor. Sadece maddi durumu kötü olan kişiler değil her kesimden müşterimiz var. Ürünlerimizi İstanbul ve İzmir gibi illerdeki toptancılarından alarak buradaki tezgahlarımızda satıyoruz" dedi.

Kurban bayramına az bir zaman kalması nedeniyle büyük ilgi gören ikinci el giyim ve ayakkabı alan ilçe sakinleri, mağazalarda 250-300 lira olan ayakkabılar ikinci elini 30-40 liraya alıyoruz" dediler.