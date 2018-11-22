İl Emniyet Müdürü Suat Ekici'den Hasan Tevke'ye tebrik ziyareti

Van İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'yi makamında ziyaret ederek aldığı başarı ödülünden dolayı tebrik etti.

Artı Eğitim Dergisi ve egitimtercihi.com tarafından düzenlenen Eğitimde Başarı Ödülleri gecesinde yılın en başarılı Milli Eğitim Müdürü seçilen Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'ye yönelik tebrik ziyaretleri sürüyor. İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, ‘Yılın en başarılı Milli Eğitim Müdürü' seçilen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'yi makamında ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin yılın en başarılı Milli Eğitim Müdürü seçilmesinden dolayı tebrik ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getiren İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, başarılı çalışmalarının devamını diledi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin Van'ın eğitimi anlamında gösterdiği çaba ile bu ödülü hak ettiğini belirten Ekici, İl Milli Eğitim Müdürü'ne bir çini vazo hediye etti.

İl Emniyet Müdürü Suat Ekici'nin kendisine yönelik yaptığı tebrik ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van'ın eğitime katkılarından dolayı İl Emniyet Müdürü Suat Ekici'ye teşekkürlerini ifade etti.