İl Sağlık Müdürü Akdoğan’dan bayram ziyaretleri

Nevzat Akdoğan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer Bilici ile birlikte ilçelerde bayram ziyaretlerinde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Akdoğan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer Bilici ile birlikte Kurban Bayramı vesilesiyle ilçe hastanelerinde çalışan personelleri ziyaret etti. Müdür Akdoğan bu kapsamda Erciş, Muradiye, Çaldıran, Çatak, Bahçesaray devlet hastaneleri, Gürpınar ASM ve 112 istasyonlarında çalışan sağlık personelleriyle bayramlaştı. Ziyaretleri sırasında Akdoğan, acil servis ve yoğun bakım üniteleri başta olmak üzere hastanelerde yatan hastalarla tek tek görüşerek kendilerine acil şifalar diledi.