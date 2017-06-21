İl Sağlık Müdürü. Dr. Yanmaz’ın Kadir Gecesi mesajı

Ergün Yanmaz, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, yayınladığı mesajında, ’’İnsanlığı karanlıktan aydınlığa kavuşturan, hidayet rehberi ve hikmet kaynağı, Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başladığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesinin hepimizin affına vesile olmasını ve tüm İslam alemi ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Cenab-ı Hak, esenlik dolu bu mübarek gecede yapacağımız ibadet ve dualarımızı kabul eylesin’’ dedi.