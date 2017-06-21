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21 Haziran 2017 16:01

İl Sağlık Müdürü. Dr. Yanmaz’ın Kadir Gecesi mesajı

Van İl Sağlık Müdürü Dr.

İl Sağlık Müdürü. Dr. Yanmaz’ın Kadir Gecesi mesajı

21 Haziran 2017 16:01

Ergün Yanmaz, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.


İl Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, yayınladığı mesajında, ’’İnsanlığı karanlıktan aydınlığa kavuşturan, hidayet rehberi ve hikmet kaynağı, Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başladığı ve bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesinin hepimizin affına vesile olmasını ve tüm İslam alemi ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Cenab-ı Hak, esenlik dolu bu mübarek gecede yapacağımız ibadet ve dualarımızı kabul eylesin’’ dedi.




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