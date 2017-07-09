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09 Temmuz 2017 09:27

İlk pedalları çevirdiler

Van’ın Gevaş Belediye başkanlığı bünyesinde bisiklet kulübü kuruldu.

İlk pedalları çevirdiler

09 Temmuz 2017 09:27


İki senedir gerçekleştirdiği “Deli Emin Bisiklet Şenliğiyle” ilgi odağı olan Gevaş Belediyesi bünyesinde bisiklet kulübü kuruldu. Gevaş Gençlik Merkezi ile Gevaş Belediyesi Kültür Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla kurulan kulüpte Gençlik Merkezi ve Gevaş Belediyesi personelleri ile Gevaşlı gençler yer alıyor. Kulübünün ilk etkinliği olarak Gevaş Belediyesi önünde toplanan kulüp üyeleri toplu foto çekiminden sonra yeni Gevaş Şehir Meydanındaki Saat Kulesinin önünden pedalları çevirdi. Bisikletçiler vatandaş tarafından büyük ilgi gördü. Güzergah boyunca alkışlandı ve zaman zaman Vizonteleden mülhem deli emin diye seslenenler dikkatten kaçamdı.


Konuyla ilgili konuşan Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, “Deli Emin Bisiklet Festivalleriyle Gevaş’ta bisiklet kültürünün daha da gelişmesini sağladık. Gençlik merkezimizde sosyal duyarlılığı yüksek, idealist, pırıl pırıl gençlerimiz var. Gençliği seviyor ve çok önemsiyoruz. Onların da katılımıyla bu kulüp kurulmuş oldu. Hep beraber Gevaş’ı daha sempatik ve daha da güler yüzlü bir mekan haline getireceğiz. Tüm diğer bisiklet kulüplerini de Gevaş’a bekliyoruz. Bu güzel mekanda güzellikler için pedal çevirelim” dedi.


Gevaş Belediye Kültür Müdürü ve kulüp üyesi Mihail Atik ise, “Kulüp kurma fikri gençlik toplantılarımızda ortaya çıktı. Bugün Gevaş Belediyesi Bisiklet Kulübü olarak ilk pedalları çevirdik. Vatandaşlarımız çok keyifle karşıladı, hatta bisikletini alıp bize katılanlar oldu, bu bizi de çok keyiflendirdi. Sürekli olarak bu etkinlikleri yapacağız” dedi.


Gevaş Gençlik Merkezinden Necat Kaçmaz, “Bugün gençlerimizle Gevaş Belediyesiyle oluşturduğumuz bisiklet kulübümüzün ilk faaliyeti. Biz de bunun heyecanını yaşıyoruz. Gençlerimizi sportif ve sosyal etkinliklerle bir araya getirecek olan bisiklet kulübümüzle haftada en az iki gün bir araya gelerek ilçemizin doğal alanlarına ve sahillerine bisiklet turları düzenlemeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.




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